Haberler

19 Mayıs'ta çiftçilere yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

19 Mayıs ilçesi Aydınpınar Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda, tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele yöntemleri ve yeni destekleme modeli hakkında bilgi verildi.

19 Mayıs ilçesi Aydınpınar Mahallesi'nde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, bölgede tarımsal üretimi tehdit eden önemli konular ele alındı, özellikle son yıllarda fındıkta ciddi zararlara yol açan kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele yöntemleri detaylı şekilde anlatıldı.

Ayrıca üreticilere, yeni tarımsal destekleme modeli, hasat öncesi pestisit uygulamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar ve fındıkta görülen hastalık ve zararlılar hakkında kapsamlı bilgi verildi.

Yetkililer, bilinçli mücadele ve doğru tarım uygulamalarının hem verimi artıracağını hem de ürün kalitesini koruyacağını vurguladı.

Toplantının, üreticilerin güncel gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi ve sahada daha etkin mücadele yürütülmesi açısından önemli katkı sağladığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Aydın Dama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

