Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, aydınlatma direğine çarparak kazaya neden oldu. 64 yaşındaki sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
M.E. (64) yönetimindeki 34 PK 213 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Etyemez Mahallesi mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel