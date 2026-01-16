Haberler

Bilecik'te asayiş

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, aydınlatma direğinin demir parçalarını çaldığı iddia edilen B.A. yakalandı. Jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında otomobilinde bulunan kesilmiş demir parçaları ile gözaltına alındı. Ayrıca, İnhisar'da firari hükümlü M.Ö. da yakalandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde aydınlatma direğinin demir parçalarını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küre-Hamitabat köyü arasında yaptığı yol kontrolünde B.A'nın kullandığı otomobili durdurdu.

Yapılan aramada, aydınlatma direğinin demir parçaları kesilmiş olarak bulundu.

Gözaltına alınan B.A'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İnhisar'da firari hükümlü yakalandı

İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyunlu köyü yol ayırımında yaptığı uygulamada, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö'yü (39) yakaladı.

Yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
