Aydın'da maki yangını; 40 dekar alan zarar gördü

AYDIN'ın Yenipazar ilçesindeki makilik bölgede çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 40 dekar alan zarar gördü.

Yenipazar ilçesi Kasaplar mevkisindeki makilik bölgede, bugün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevlere 3 helikopterle havadan, 8 arazöz ve 3 su tankeri ile de karadan müdahale edildi. Yangın, 2 saatlik çalışma sonucunda, yakındaki tarım arazilerine ulaşmadan saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında, 40 dekar makilik alanın zarar gördüğü belirtildi. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı