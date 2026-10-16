Aydın ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

AYDIN'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 5 şüpheli tutuklandı.

Aydın'da 3 Ekim günü gerçekleşen uyuşturucu operasyonda, 3 kilo 485 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Devam eden soruşturma kapsamında önceki gün Efeler ve Kuşadası ilçeleri ile İzmir'de 5 adrese daha operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüpheliler K.E., S.G., A.Y., D.A.K., B.T. ve Y.A. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı