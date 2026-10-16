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Aydın ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

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Aydın merkezli uyuşturucu soruşturması kapsamında Efeler, Kuşadası ve İzmir'deki 5 adrese operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı; 3 Ekim'deki operasyonda ise 3 kilo 485 gram uyuşturucu ele geçirilmiş, 10 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı.

AYDIN'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 5 şüpheli tutuklandı.

Aydın'da 3 Ekim günü gerçekleşen uyuşturucu operasyonda, 3 kilo 485 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Devam eden soruşturma kapsamında önceki gün Efeler ve Kuşadası ilçeleri ile İzmir'de 5 adrese daha operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüpheliler K.E., S.G., A.Y., D.A.K., B.T. ve Y.A. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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