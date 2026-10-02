Aydın Sultanhisar'da sopalı kavgada Erhan Yalçın öldü, 2 şüpheli tutuklandı

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AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, birlikte içki içen arkadaşlar arasında çıkan Erhan Yalçın'ın (37) hayatını kaybettiği sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan H.B. (45) ve G.S. (37) tutuklandı.

Olay, önceki gece Demirhan Mahallesi 1728 Sokak'ta meydana geldi. Birlikte içki içtikleri belirtilen Erhan Yalçın, H.B. ve G.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopaların kullanıldığı kavgada, çiftçilik yaptığı öğrenilen Erhan Yalçın, başına aldığı darbeyle hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen H.B. ve G.S.'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı