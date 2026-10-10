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Aydın Sultanhisar'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, kamyonet sürücüsü yaralandı

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Hal Kavşağı'nda otomobil ile mandalina yüklü kamyonet çarpıştı. Yan yatan kamyonetten çevredekilerin yardımıyla çıkarılan sürücü, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Hal Kavşağı'nda M.B. yönetimindeki 09 KH 300 plakalı otomobil ile M.Ö. idaresindeki 09 AKA 850 plakalı mandalina yüklü kamyonet çarpıştı.

Yan yatan kamyonetten çevredekilerin yardımıyla çıkarılan sürücü, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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