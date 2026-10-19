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Aydın Söke'de eve silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Aydın Söke'de eve silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde 14 Ekim'de bir eve yönelik silahlı saldırının ardından yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. 16 Ekim'de düzenlenen operasyonda adreslerde 1 tabanca, 1 motosiklet, 1 kask ve 651 sentetik hap ele geçirilirken diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, Söke ilçesinde 14 Ekim'de meydana geldi. Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir eve silahlı saldırı düzenlenmesi üzerine çalışma başlattı. Çalışmada 4 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, 16 Ekim'de operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 motosiklet, 1 kask ve 651 sentetik hap ele geçirildi. 4 şüpheli de yakalandı. Şüphelilerden E.A. ve M.Ö. tutuklandı, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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