Aydın Söke'de eve silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

AYDIN'ın Söke ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, Söke ilçesinde 14 Ekim'de meydana geldi. Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir eve silahlı saldırı düzenlenmesi üzerine çalışma başlattı. Çalışmada 4 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, 16 Ekim'de operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 motosiklet, 1 kask ve 651 sentetik hap ele geçirildi. 4 şüpheli de yakalandı. Şüphelilerden E.A. ve M.Ö. tutuklandı, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı