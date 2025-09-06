Aydın Orak'ın 'Ölü Arının İğnesi' Filminin Okuma Provası Yapıldı

(ANKARA)- Yönetmen Aydın Orak'ın kendi romanından uyarladığı Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın başrolleri paylaşacağı Türkiye-İngiltere-Sırbistan ortak yapımı "Ölü Arının İğnesi" filminin okuma provası yapıldı

Yazar ve yönetmen Aydın Orak'ın sinema projesi "Ölü Arının İğnesi", okuma provasıyla çekim öncesi hazırlıklarını tamamladı. Yapımcılığını Aydın Orak ve Fahriye Şentürk'ün üstlendiği film, Türkiye, İngiltere ve Sırbistan ortak yapımı olarak eylül ayında Mersin'de sete çıkacak.

Başrollerinde Cansel Elçin ve Zeynp Tuğçe Bayat'ı yer aldığı filmde, Nilüfer Açıklaın,Tim Seyfi,Şehnaz Dilan,Mehmet Çepiç,Görkem Yelten, Dara Kutlay,Ali Congun, Emre Aslan ve Zümre Ertürk gibi oyuncular yer alıyor.

Aydın Orak'ın aynı adlı kitabından uyarlanan film, trajik bir olay sonrası eşiyle birlikte dramatik bir dönüşüm yolculuğuna çıkan bir avukatın hikayesini merkezine alıyor. İnsan doğasının karanlık yönlerini, pişmanlık ve vicdan temasını derinlemesine işleyen yapım, trajedi sonrasında umuda ve yeniden doğuşa uzanan bir içsel değişim hikayesi sunuyor.

Daha önce "Asasız Musa", "Yaşar Kemel Efsanesi" ve "Sabırsızlık Zamanı" gibi ödüllü filimler imza atan Aydın Orak. "Ölü Arının İğnesi" projesi ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım Desteği'nin yanı sıra Antalya Film Forum Uzun Metraj Kurmaca Film Pitching Platformu Ödülü ve Teknik Ekipman Ödülleri'ni kazandı.