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Aydın Nazilli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

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Aydın Nazilli'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde, çeşitli aparatlar ve bir miktar para ele geçirildi; şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.C.Ç'nin Turan Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Evdeki aramada, uyuşturucu madde ile çeşitli aparatlar ve bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.C.Ç. işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA
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