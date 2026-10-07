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Aydın Nazilli'de tüfekli kavgada 1 kişi ağır yaralanıp hastaneye kaldırıldı

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Aydın Nazilli'de Kaşıkçılar Mahallesi'nde akraba iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. N.A'nın tüfekle ateş etmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı, hayati tehlikesi bulunan yaralı hastaneye kaldırıldı; jandarma kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaşıkçılar Mahallesi'nde akraba olan İsmail Kılıç ile N.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.A'nın tüfekle ateş etmesi sonucu Kılıç ağır yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kaçan N.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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