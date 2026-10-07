Aydın Nazilli'de tüfekli kavgada 1 kişi ağır yaralanıp hastaneye kaldırıldı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaşıkçılar Mahallesi'nde akraba olan İsmail Kılıç ile N.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.A'nın tüfekle ateş etmesi sonucu Kılıç ağır yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kaçan N.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA