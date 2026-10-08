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Aydın Nazilli'de silahlı kavgada ağır yaralanan kişi öldü, şüpheli gözaltına alındı

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Aydın Nazilli'de silahlı kavgada ağır yaralanan kişi öldü, şüpheli gözaltına alındı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü Nazilli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay yerinden ormanlık alana kaçtığı belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına aldı.

Kaşıkçılar Mahallesi'nde kavga ettiği akrabası N.A. tarafından silahla vurulan İsmail Kılıç, kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olay yerinden ormanlık alana kaçtığı belirlenen N.A'yı gözaltına aldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün akraba olan İsmail Kılıç ile N.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda N.A, tüfekle Kılıç'ı yaralamıştı. Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA
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