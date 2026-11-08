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Aydın Nazilli'de şarampole yuvarlanan cip 1 kişiyi öldürdü, 5 kişiyi yaraladı

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Aydın Nazilli'de şarampole yuvarlanan cip 1 kişiyi öldürdü, 5 kişiyi yaraladı
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Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde kontrolden çıkan cip şarampole yuvarlanarak beton elektrik direğine çarptı; kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde devrilen cipteki 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Ovacık Mahallesi'nde A.D. idaresindeki 09 PT 526 plakalı cip seyir halindeyken kontrolden çıktı.

Savrulan araç, şarampole yuvarlanarak beton elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri araçtaki 61 yaşındaki Necati Şahan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar İsmail Demir, Mehmet Gün, Mehmet Çelik, Mehmet Avcu ve sürücü A.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şahan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Nazilli Devlet Hastanesine gönderildi.

Necati Şahan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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