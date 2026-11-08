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Aydın Nazilli'de şarampole devrilen cipte Necati Şahan öldü, 4 kişi yaralandı

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Aydın Nazilli'de şarampole devrilen cipte Necati Şahan öldü, 4 kişi yaralandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde iddiaya göre sünnet düğününe giden cipin şarampole devrilmesi sonucu Necati Şahan (61) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sürücüsünün kontrollünden çıkan cipin şarampole devrildiği kazada Necati Şahan (61) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında kırsal Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sünnet düğününe gidin A.D. yönetimindeki 09 PT 526 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü A.D. ve yolculardan M.G., M.A. ve İ.D.'nin yaralandığı, Necati Şahan'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Necati Şahan'ın cenazesi ise savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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