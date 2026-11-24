Aydın Nazilli'de refüje ve ağaca çarpan otomobil takla atınca sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce refüje, ardından yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı ve Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 09 AH 971 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolu İsabeyli Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından yol kenarındaki ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulup takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yaralı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA