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Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilini bırakıp polisten kaçan sürücüye 460 bin lira ceza uygulandı.

Polis ekipleri, Yıldıztepe Mahallesi'nde A.R.K. (30) yönetimindeki 09 AVC 643 plakalı otomobili durdurdu.

Sürücü, ekiplerle görüştüğü sırada aracını bırakıp kaçtı.

İncelemede, sürücünün belgesinin ikinci kez alkollü araç kullanmaktan iptal edildiği belirlendi.

Otomobilde standart dışı ses sistemi bulunduğu ve aracın yayları kesilerek alçaltıldığı tespit edildi.

Sürücüye dur ihtarına uymamak, sürücü belgesi iptal edilmiş olmasına rağmen araç kullanmak, standart dışı ses sistemi ve müzik yayını ile araçta yapılan mevzuata aykırı değişiklikler gerekçelerinden 460 bin lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA