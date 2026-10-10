Aydın Nazilli'de kamyonet devrildi, sürücü yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı

Aydın Nazilli'de kamyonet devrildi, sürücü yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kamyonetin devrilmesiyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Aydın-Denizli kara yolunun İsabeyli Kavşağı'nda aydınlatma direğine çarpan kamyonetteki sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı, yaralı Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Erol Cezveci (26) idaresindeki 34 MVL 915 plakalı kamyonet, Aydın-Denizli kara yolunun İsabeyli Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Cezveci ile kamyonetteki B.D, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Erol Cezveci, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA