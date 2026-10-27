Aydın Nazilli'de genç kızı tabancayla vuran eski erkek arkadaşı yakalandı

Aydın Nazilli'de genç kızı tabancayla vuran eski erkek arkadaşı yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Nazilli'de 20 yaşındaki genç kız, Karaçay Mahallesi'ndeki bir apartmanda eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan genç kızın eski erkek arkadaşı, Eğriboyun Mezarlığı mevkisinde polis tarafından yakalandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan genç kız ağır yaralandı.
Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bir apartmandan silah sesleri geldiğini duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen ekipler, 20 yaşındaki K.Y'nin tabancayla vurulduğunu belirledi.
Ağır yaralanan genç kız, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayı gerçekleştirdiği belirlenen genç kızın eski erkek arkadaşı V.D. (21), Eğriboyun Mezarlığı mevkisinde polis ekiplerince yakalandı.
Kaynak: AA