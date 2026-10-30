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Aydın Nazilli'de eski sevgilisi tarafından başından vurulan genç kız 3 gün sonra öldü

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Aydın Nazilli'de eski sevgilisi tarafından başından vurulan genç kız 3 gün sonra öldü
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Aydın Nazilli'de eski sevgilisi V.D. tarafından başından vurulan genç kız, hastanedeki 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından kaçan ve intihar girişiminde bulunmak isterken yakalanan şüpheli V.D. tutuklandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, eski sevgilisi V.D. (24) tarafından tabancayla başından vurularak ağır yaralanan Kumsal Kayan (21), hastanedeki 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, geçen salı günü saat 14.00 sıralarında Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde yer alan Öğüt Can Apartmanı'nın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Kumsal Kayan ile hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgillisi V.D. arasında telefon görüşmesi esnasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından V.D., annesiyle yaşayan Kumsal Kayan'ın yanına gitti. Tarafların tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. V.D., belinden çıkardığı tabancayla Kumsal Kayan'ı başından vurup kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kumsal Kayan, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'ne sevk edilen genç kadın, hastanedeki 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Öte yandan, olayın ardından Eğriboyun Mezarlığı'na kaçan ve intihar girişiminde bulunmak isterken suç aleti tabancayla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. V.D.'nin 'uyuşturucu kullanmak' ve 'silahlı yaralama' suçlarından kaydının bulunduğu anlaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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