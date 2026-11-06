Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın Nazilli'de apartman yangınında mahsur kalan anne ile 3 çocuğu kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Nazilli'de apartman yangınında mahsur kalan anne ile 3 çocuğu kurtarıldı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan anne ile 3 çocuğu çevredekilerce kurtarıldı. Dumandan etkilenen anne Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yangın binada büyük çapta hasara yol açtı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan anne ile 3 çocuğu çevredekilerce kurtarıldı.

Şirinevler Mahallesi Dörtyol mevkisinde bir apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan anne R.K.B. (24) ile çocukları M.E.B. (4), A.B. (5) ve N.B. (6), vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Dumandan etkilenen anne, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, binada büyük çapta hasara yol açtı.

Öte yandan olay yerine sonradan gelen baba M.A.B'yi yakınları sakinleştirdi.

Kaynak: AA
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren saldırganın boşandığı ve çiftçilik yaptığı öğrenildi

Eşinden 2 yıl önce boşanmış! 8 kişinin katili bakın ne iş yapıyormuş
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Athena Gökhan 30 milyon liraya yeşile döndü! Son hali şaşırttı

Saçları 30 milyon liraya yeşerdi!
Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı! Suç duyurusunda bulundular

Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı
Dünyanın dört bir yanında banka hesaplarına siber saldırı! Milyonlarca dolar çalındı

Dünya şokta! Milyonlarca dolar buhar oldu
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası24

Köylüsünden olay sözler! Bakın 8 kişiyi neden hunharca katletmiş
ABD Senatosu'na seçilen ilk Müslüman isim Trump'a meydan okudu: Yalan makinesi teklifim hâlâ geçerli

Terörist dediği isimden Trump'a hodri meydan! Ben hazırım...

Kalabalığın aynı anda yaptığı hareketin nedeni ilginç

Herkes aynı anda ağzını açtı! Nedeni pes dedirtecek cinsten
Kuyumcuları soyan anne, kız ve torun aynı evde yakalandı! Yıllarca hastaneye bile gitmemişler

3 kuşak firari aynı evde yakalandı! Hastaneye bile gitmemişler