Aydın merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi yakalandı

Aydın merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın ve İzmir'de belirlenen 6 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikkelerin de yer aldığı küçük boyutlu 175 obje, kılıç, 2 dedektör, 3 el telsizi, 4 telsiz bataryası, 2 tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemin ardından sevk edildikleri adliyede "yurt dışı çıkış yasağı" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.