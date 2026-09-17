Aydın merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 27 tutuklama

Aydın merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 27 tutuklamaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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27 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIAydın merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 27’si tutuklandı.
27 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Aydın merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 27'si tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
MELEK FIRAT/AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı