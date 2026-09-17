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Aydın merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 27 tutuklama

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Aydın merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 27 tutuklama
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27 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIAydın merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 27’si tutuklandı.

27 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Aydın merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 27'si tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MELEK FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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