Aydın merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 27 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Aydın merkezli 3 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumara finansal destek sağladıkları öne sürülen şüphelilerden gözaltına alınan 36 kişiden 29'u adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 27'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
27 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
AYDIN merkezli 3 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine finansal destek sağladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheliden 29'u adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 27'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Melek FIRAT/AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı