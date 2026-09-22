Haberler

Aydın Kuşadası'ndaki Davutlar Sahili'nde bulunan erkek cesedi iş insanına ait çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Davutlar Sahili'nde bulunan erkek cesedi, Söke'de inşaat firması sahibi 59 yaşındaki iş insanına ait çıktı. İş insanının ailesinin önceki gün kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kıyıda bulunan erkek cesedinin iş insanı Rıza Muslu'ya (59) ait olduğu belirlendi.

Davutlar Sahili'nde yerde hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kontrollerde ölen kişinin Söke'de inşaat firması sahibi olan Rıza Muslu olduğu belirlendi.

Öte yandan Muslu'nun ailesinin önceki gün kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Bomba iddia: Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırıyor

Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırmaya hazırlanıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yurt önündeki durakta 2 el ateş! Aksaray'da halk otobüsü şoförü kalp krizi geçirdi, durumu ağır

Yolcu yüzünden çıkan kavgada 2 el ateş! Şoför yere yığıldı
Edirne'de firari anne-oğul yakalandı! İkisinin toplam cezası 31 yıldan fazla

Suçlar vahim, cezalar ağır! Kaçacak yerleri kalmadı
Samsun'da ağabeyine ateş açan şüpheli silahı kendi başına dayadı! 4 saatlik müzakereyle ikna edildi

Ağabeyine ateş açan adam silahı kendine çevirdi! 4 saat sürdü
Apartmanda katliam! 2'si kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu

Katliam gecesi! Eve giren polis 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı
İmamoğlu hakim karşısında: Şu an itibarıyla 100'üncü duruşmaya giriyorum

6 ayda kaç duruşmaya girdiğini bu sözlerle açıkladı
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu

Görgü tanıkları saldırganın yaptıklarını anlattı: Küfür edip...
Trossard'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu

''Bir haftaya iyileşir'' denilen Trossard'dan kötü haber