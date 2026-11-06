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Aydın Kuşadası'nda silahlı saldırıda yaralanan 2 kişiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1 Kasım'da Şafak Sokak'ta 2 kişinin tabancayla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Yaralılardan biri Kuşadası Devlet Hastanesi'ne, diğeri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 kişinin silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Kasım'da M.Ç. (37) ve M.Y'nin (55) tabancayla yaralanmasına ilişkin şüphelilerin H.D. ve M.S.D. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Şafak Sokak'ta 1 Kasım'da M.Ç. (37) ve M.Y. (55) tabancayla ateş açılması sonucu yaralanmıştı. Yaralılardan M.Ç. Kuşadası Devlet Hastanesi, M.Y. ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaynak: AA
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