Aydın Kuşadası'nda devrilen motosikletin sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti

Aydın Kuşadası'nda devrilen motosikletin sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kadınlar Denizi Mahallesi'nde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, sürücünün kaza yerinde öldüğünü belirledi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Özgür Şahin'in (31) kullandığı 09 AİR 632 plakalı motosiklet, Kadınlar Denizi Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şahin'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA