Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın Kuşadası'nda devrilen motosikletin sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kadınlar Denizi Mahallesi'nde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, sürücünün kaza yerinde öldüğünü belirledi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Özgür Şahin'in (31) kullandığı 09 AİR 632 plakalı motosiklet, Kadınlar Denizi Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şahin'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA
Elazığ’da 38 kiloluk dev kabak görenleri şaşırttı

Görenler gözlerine inanamadı! Boyu 1 metre, ağırlığı 38 kilogram

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Her gören bir daha bakıyor! Şafak Sezer'in son halini görenler şaşırdı

Her gören bir daha bakıyor! Ünlü oyuncunun son hali şaşırttı
FBI doğruladı! Tarihi vurgunun arkasından Kuzey Kore çıktı

FBI doğruladı! Milyarlık tarihi vurgunun arkasından bakın kim çıktı
Tümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdı

Tümer Metin canlı yayında fena pot kırdı
Eğitim camiasını yasa boğan kaza! Genç öğretmenden acı haber

Eğitim camiasını yasa boğan kaza! Genç öğretmenden kahreden haber
CHP'den Özgür Özel temizliği! Siteden silindi

CHP'den "Özgür Özel" temizliği! Artık hiçbiri yok
Vincenzo Italiano'dan flaş itiraf: Bunu derhal düzeltmemiz lazım

Oyuncularına açık açık seslendi: Bunu derhal düzeltmemiz lazım
30 kilo veren Ata Demirer, işin sırrını açıkladı

30 kilo veren ünlü komedyen sırrını açıkladı: Ne iğnesi, işim olmaz