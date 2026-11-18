Aydın Koçarlı'da silahla vurulan kişi ölü bulundu; arkadaşı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Çallı Mahallesi'nde dağlık alanda sırtından silahla vurulmuş bir kişi ölü bulundu. Cenazesi Koçarlı İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılan kişinin arkadaşı gözaltına alındı, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir kişi dağlık alanda silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Çallı Mahallesi'ndeki dağlık alanda hareketsiz yatan bir kişiyi fark edenler, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, sırtından silahla vurulan kişinin Bülent Ocak (46) olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.
Ocak'ın cenazesi, Koçarlı İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili gözaltına alınan Ocak'ın arkadaşı M.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA