Aydın Koçarlı'da sağanakla yükselen derede mahsur kalan otomobil traktörle kurtarıldı

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde sağanak dolayısıyla su seviyesinin yükseldiği derede otomobilin mahsur kalması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dağlık alandaki Çavdar ve Mersinbelen mahalleleri arasında kalan Sarıçay Deresi'nin seviyesi dün sağanağın etkisiyle yükseldi. Dereden geçmeye çalışan B.G'nin kullandığı 09 TM 225 plakalı otomobil mahsur kaldı.

Sürücü ve araçtaki S.Y. kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

B.G. aracının suyun içinde kaldığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde ayrıca jandarma ve vatandaşların traktörle otomobili kurtardığı anlar da yer aldı.

Kaynak: AA