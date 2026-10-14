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Aydın Karacasu'da eşi ve oğlu ölen yangının yaralısı İzmir'de yaşamını yitirdi

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Aydın Karacasu'da eşi ve oğlu ölen yangının yaralısı İzmir'de yaşamını yitirdi
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Aydın Karacasu'da 11 Ekim'de iki katlı evde çıkan yangında yaralanan kişi, İzmir Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi. Yangında yaralanan eşi önceki gün, oğlu ise dün aynı hastanede tedavi görürken ölmüştü.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde evlerinde çıkan yangında eşini ve oğlunu kaybeden kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çamarası Mahallesi'nde 11 Ekim'de iki katlı evde çıkan yangında yaralanan ve İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen Mehmet Çınar (55), yaşam mücadelesini kaybetti.

Yangında Çınar'ın eşi Meryem (55) ve oğlu Tayfun Çınar (30) da yaralanmış, İzmir Şehir Hastanesinde tedavi gören anne önceki gün, oğlu ise dün ölmüştü.

Anne ve oğlunun cenazeleri, Çamarası'nda defnedilmişti.

Kaynak: AA
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