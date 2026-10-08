Aydın İncirliova'da pompalı tüfekle vurulan kadın hastanede hayatını kaybetti

Aydın İncirliova'da pompalı tüfekle vurulan kadın hastanede hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın İncirliova ilçesinde birlikte yaşadığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, tedavi gördüğü Aydın Şehir Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde birlikte yaşadığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Aydın Şehir Hastanesinde tedavisi devam eden Emel Bozkuş (40), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli S.S. (45) adliyeye sevk edildi.
Olay
Hürriyet Mahallesi'nde dün S.S. ve birlikte yaşadığı Emel Bozkuş arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda S.S. pompalı tüfekle kadına ateş etmişti.
Ağır yaralanan kadın Aydın Şehir Hastanesine kaldırılmış, olay yerinden kaçan şüpheli düzenlenen operasyonla Gerenkova Mahallesi'nde yakalanmıştı.