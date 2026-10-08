Haberler

Aydın İncirliova'da pompalı tüfekle vurulan kadın hastanede hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesinde birlikte yaşadığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, tedavi gördüğü Aydın Şehir Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde birlikte yaşadığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aydın Şehir Hastanesinde tedavisi devam eden Emel Bozkuş (40), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli S.S. (45) adliyeye sevk edildi.

Olay

Hürriyet Mahallesi'nde dün S.S. ve birlikte yaşadığı Emel Bozkuş arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda S.S. pompalı tüfekle kadına ateş etmişti.

Ağır yaralanan kadın Aydın Şehir Hastanesine kaldırılmış, olay yerinden kaçan şüpheli düzenlenen operasyonla Gerenkova Mahallesi'nde yakalanmıştı.

Kaynak: AA
Yılların rekabeti böyle bitti! Ronaldo'dan Messi'ye olay yorum

Ronaldo'dan bomba Messi hamlesi! Sosyal medya yıkıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sporla hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor

Verdiği karar hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor

Taliban yetkilisinden skandal sözler: Kadınların aklı yok, akılları kıttır

Ağzından çıkanlar dünyayı ayağa kaldırdı
Can Yaman yine imaj değiştirdi! Sakallarını kesince bambaşka biri oldu

Sakallar gitti, bambaşka biri geldi
Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu

Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz
Protestoya katılan gence annesinden meydan dayağı

Liseli gence soğuk duş! Protestolara katıldığına bin pişman oldu
Türkiye'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte giderken bir anda bu hale geldi

Türkiye'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte bu hale geldi
Trump: İran'dan ayrılacağız ve petrol düşecek

Trump'tan dünyayı ilgilendiren açıklama! Her şeyin fiyatı düşecek