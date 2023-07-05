Aydın'ın Nazilli ilçesinde tır dorsesinden düşen su damacaları çocuğa çarptı

Nazilli'den Denizli yönüne seyir halindeki bir tırın dorsesinden düşen su dolu damacalar, 8 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Çocuk yaralandı ancak sağlık durumu iyi.