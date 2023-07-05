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Aydın'ın Nazilli ilçesinde tır dorsesinden düşen su damacaları çocuğa çarptı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tır dorsesinden düşen su damacaları çocuğa çarptı

Güncel Haberler

Nazilli'den Denizli yönüne seyir halindeki bir tırın dorsesinden düşen su dolu damacalar, 8 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Çocuk yaralandı ancak sağlık durumu iyi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinden düşen su damacalarının çarptığı çocuk, yaralandı.

Nazilli'den Denizli yönüne seyir halindeki D.N.B. idaresindeki 09 AHY 227 plakalı tırın dorsesi, Dörtyol Kavşağı'nda açıldı.

Dorsedeki su dolu damacalarının bir kısmı yola devrildi.

Plastik damacanalar, o esnada annesiyle kaldırımda yürüyen 8 yaşındaki K.O.'ya çarptı.

Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Damacanaların tırın dorsesine yüklenmesinin ardından yol, ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Cintosun - Güncel

Nazilli Denizli Aydın Güncel Haberler

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