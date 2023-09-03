Aydın'ın Nazilli ilçesinde şok huzur uygulaması

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şok huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Halkın huzur ve güveni için görev başında olan Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde 95 personelin katılımı ile Muammer Aksoy ve Yeşilyurt Mahallelerinde uygula yaptı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri uygulamada 285 şahsın GBT sorgusunu yaparak 4 işyerini denetledi. 12 araç ve motosiklet sürücüsüne 27 bin 456 TL para cezası uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi. Öte yandan 1 aranan şahıs da polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. - AYDIN