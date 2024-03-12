Aydın'ın Nazilli ilçesinde inşaat iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı
İsabeyli Mahallesi Kahraman Caddesinde iki katlı bir inşaatta çalışan M.A. ile O.K, dengelerini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, inşaat iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı.
İsabeyli Mahallesi Kahraman Caddesinde iki katlı bir inşaatta çalışan M.A. ile O.K, dengelerini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü.
Yaralı işçiler, sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.