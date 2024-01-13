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Aydın'ın Köşk ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü

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Aydın'ın Köşk ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, ev sahibinin yangın sırasında evde olmadığı belirtildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Altıeylül Mahallesi Taksim Sokak'ta bulunan M.E.A'ya ait bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen evin sahibinin yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Taksim Aydın Olay İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

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