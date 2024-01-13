Aydın'ın Köşk ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü

Aydın'ın Köşk ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Altıeylül Mahallesi Taksim Sokak'ta bulunan M.E.A'ya ait bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen evin sahibinin yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.