Aydın'ın Köşk İlçesinde Dolu Yağışı Sürprizi
Aydın'ın Köşk ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, dağ köylerinde beyaz bir örtü oluşturdu. İlçeye bağlı Ilıdağ Köyü'nde yaşanan yağışın kısa sürdüğü ve tarımsal zarara yol açmadığı bildirildi.
Aydın'da dolu sürprizi
Köşk ilçesinde dolu yağışı etkili oldu
AYDIN - Aydın'ın Köşk ilçesinde akşam saatlerinde dolu sürprizi yaşandı. Köşk İlçesi'nin dağ köylerinde gerçekleşene dolu yağışı nedeniyle bazı bölgeler beyaza büründü.
İlçeye bağlı Ilıdağ Köyü ve sağnak yağışla birlikte dolu yağışı etkili oldu. Yağışın kısa sürdüğünü ve şimdilik herhangi bir tarımsal zarar yol açmadığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEVKET GÖLÜK - Güncel