6.2'nin ardından İstanbul'da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde

Rahatlatan açıklama geldi! İşte 6.2'nin ardından İstanbul'da son durum
İstanbul'da 83 bina az hasarlı! İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe

İstanbul'da hasarlı bina sayısı belli oldu
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak

Atama bekleyen sağlıkçılara müjde geldi! Sayı da, takvim de netleşti
Rakip Galatasaray! Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu

Aydın'ın Köşk İlçesinde Dolu Yağışı Sürprizi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Köşk ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, dağ köylerinde beyaz bir örtü oluşturdu. İlçeye bağlı Ilıdağ Köyü'nde yaşanan yağışın kısa sürdüğü ve tarımsal zarara yol açmadığı bildirildi.

Aydın'da dolu sürprizi

Köşk ilçesinde dolu yağışı etkili oldu

AYDIN - Aydın'ın Köşk ilçesinde akşam saatlerinde dolu sürprizi yaşandı. Köşk İlçesi'nin dağ köylerinde gerçekleşene dolu yağışı nedeniyle bazı bölgeler beyaza büründü.

İlçeye bağlı Ilıdağ Köyü ve sağnak yağışla birlikte dolu yağışı etkili oldu. Yağışın kısa sürdüğünü ve şimdilik herhangi bir tarımsal zarar yol açmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEVKET GÖLÜK - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.