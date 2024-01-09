Aydın'ın Koçarlı ilçesinde minibüs devrildi, 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir minibüsün devrilmesi sonucu sürücü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ahmet G'nin kullandığı 09 M 6060 Bıyıklı-Bağarası yolcu taşımacılığı yapan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Yeniköy Mevkisi'nde devrildi.
Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki bir yolcu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine götürüldü.