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Aydın'ın Karacasu ilçesinde ahır yangınında 5 büyükbaş hayvan telef oldu

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan ahır yangınında 5 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Çamköy Mahallesi'nde O.G'ye ait evin bahçesindeki ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangında ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvan telef olurken, yaklaşık 30 ton saman balyasının yandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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