Aydın İl Müftüsü Güneş Etkili Hutbe Sunumu Hizmet İçi Eğitim Kursu'nu Ziyaret Etti

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği 'Etkili Hutbe Sunumu Hizmet İçi Eğitim Kursu'nu ziyaret ederek, din görevlileri ile bir araya geldi. Kursun amacı, hutbe hizmetlerinin etkinlik ve verimliliğini artırmak ve din görevlilerinin mesleki yeterliklerini geliştirmektir.

Aydın İl Müftüsü Güneş Etkili Hutbe Sunumu Hizmet İçi Eğitim Kursu'nu ziyaret ederek, din görevlileri ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın toplumu dini konularda aydınlatma görevini yerine getirmede en önemli vasıtalarından biri olan hutbe hizmetlerinin etkinlik ve verimliliğini artırmak amacıyla 'Etkili Hutbe Sunumu Hizmet İçi Eğitim Kursu' il müftülüğü çalıştay salonunda başladı. Efeler İlçe Müftülüğü'nde görevli imam hatip ve müezzin kayyımların katıldığı kursu ziyaret eden İl Müftüsü Hasan Güneş, "Bu kurs cami hizmetlerinin geliştirilmesi, bu hizmetleri yürüten din görevlilerimizin mesleki yeterliklerinin artırılması, etkin ve verimli din hizmeti sunmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenmiştir" dedi.

Başarılı bir hutbe iradının temel nitelikleri, güzel konuşma ve etkili hitabet tekniklerine bağlıdır diyen Güneş, "Kurs boyunca eğitim verecek olan hocalarımıza teşekkür ediyor, ayrıca hizmet içi eğitim kursuna katılan kursiyerlere başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN