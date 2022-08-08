Aydın haberleri! Aydın'da zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü Aydın gündem haberine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü. Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü. Uzunçam Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, iş makinesi ve helikopter sevk edildi. Karadan ve havadan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, 20 dönümlük zeytin bahçesi zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor. Güncel AA / Mehmet Ali Cintosun Nazilli Aydın Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Aydın haberleri! Aydın'da zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.