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Aydın haberleri! Aydın'da zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

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Aydın haberleri! Aydın'da zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Aydın gündem haberine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü.

Uzunçam Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, iş makinesi ve helikopter sevk edildi.

Karadan ve havadan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, 20 dönümlük zeytin bahçesi zarar gördü.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

AA / Mehmet Ali Cintosun - Güncel

Nazilli Aydın Güncel Haberler

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