Aydın haberi | Didim'deki anıt zeytin ağaçlarının hasadı yapıldı Güncel Haberler Aydın haber: Aydın'ın Didim ilçesindeki anıt zeytin ağaçları hasat edildi. Aydın'ın Didim ilçesindeki anıt zeytin ağaçları hasat edildi. Efeler Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerindeki anıt ağaçları hasat etme etkinliğine Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Belediye Başkanı Deniz Atabay, Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım ile öteki ilgililer katıldı. Kaymakam Can Kazım Kuruca, yaptığı konuşmada, verilen destekle ilçelerinde zeytincilik yapan çiftçi sayısının 976'ya ulaştığını belirtti. Zeytin ağacı varlığını da artırmaları gerektiğini kaydeden Kuruca, "Projelerle çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." dedi. Belediye Başkanı Deniz Atabay, ilçede turizmin yanında zeytinciliğin de önemli gelir kapısı olabileceğini dile getirdi. Konuşmaların ardından sembolik olarak hasat yapıldı. Hasadın ardından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Güncel Kaynak: AA / Bahri Aşık Zeytin Didim Aydın Güncel Haberler

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