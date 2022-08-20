Son dakika haberi! Otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. M.T. yönetimindeki 48 D 1317 plakalı otomobil, Bozdoğan Nazilli yolu Osmaniye ayrımında K.M'nin kullandığı 09 B 1958 plakalı traktör ile çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Ali Cintosun Bozdoğan Nazilli Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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