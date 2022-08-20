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Son dakika haberi! Otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Son dakika gündem haberi: Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.T. yönetimindeki 48 D 1317 plakalı otomobil, Bozdoğan Nazilli yolu Osmaniye ayrımında K.M'nin kullandığı 09 B 1958 plakalı traktör ile çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Cintosun - Güncel

Bozdoğan Nazilli Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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