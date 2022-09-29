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Yer: Aydın! Kamyondan inip şehre dağılan kaçakları ekipler bir bir yakaladı

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Aydın'da gece saatlerinde, 95 kaçak göçmen kamyon kasasından inip sokaklara dağıldı. Ekipler, 22'si çocuk olmak üzere 86'sı Irak ve 9'u İran uyruklu toplam 95 kaçak göçmeni operasyonla yakaladı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Dün gece 52 ABN 749 plakalı kamyonun kasasından inen 95 kaçak göçmen, sokaklara dağıldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 22'si çocuk olmak üzere 86'sı Irak ve 9'u İran uyruklu toplam 95 kaçak göçmeni yaptıkları operasyon ile yakaladı.

Kamyondan inip sokaklara dağılan 95 kaçak göçmen yakalandı

KAÇAK GÖÇMENLER SINIR DIŞI EDİLECEK

Gece saatlerinde, kamyon kasasından inip sokaklara dağılan 95 kaçak göçmen, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Polis, Emrah C. olduğu belirlenen kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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