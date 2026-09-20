Aydın Germencik'te temizlik yaparken elektrik akımına kapılan 20 yaşındaki kişi öldü

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Aydın'ın Germencik ilçesinde evinde temizlik yaptığı sırada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Reisköy Mahallesi'ndeki evinde temizlik yapan Ayten Başaran'ın (20) elindeki hortumdan akan su, diğer elinde tuttuğu üçlü prize temas etti.

Bu sırada elektrik akımına kapılan Başaran, yakınları tarafından fark edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Başaran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Başaran'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA