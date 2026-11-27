Aydın Efeler'de uyuşturucu denetiminde gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu denetimlerinde gözaltına alınan C.E. ve D.A., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece denetimlerde gözaltına alınan iki şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu denetimlerinde gözaltına alınan şüpheliler C.E. ve D.A., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Melek FIRAT/AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı