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ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu denetimlerinde gözaltına alınan şüpheliler C.E. ve D.A., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı