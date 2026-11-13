Aydın Didim'de 5'i çocuk 10 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

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AYDIN'ın Didim ilçesindeki makilik alanda 5'i çocuk 10 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 organizatör tutuklandı.

Mersindere Mahallesi'ndeki makilik alanda, 11 Kasım saat 01.00 sıralarında Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-092) tarafından bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye denizden Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21), karadan da Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, makilik alandaki 5'i çocuk toplam 10 kaçak göçmeni yakaladı. Olayla bağlantılı organizatör oldukları değerlendirilen A.Ö. (48), M.S.T. (51) ve H.J.'yi (36) de gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 10 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı