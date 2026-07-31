Haberler

Aydın'daki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Aydın'daki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADAAydın'ın Çine ilçesinde devam eden orman yangınının çıkış anına ait cep telefonu kamerası ile kayda alınan görüntüler ortaya çıktı.

YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA

Aydın'ın Çine ilçesinde devam eden orman yangınının çıkış anına ait cep telefonu kamerası ile kayda alınan görüntüler ortaya çıktı. Kavşit Mahallesi'nde çıkan yangının ilk anlarını kaydeden vatandaşların, alevlere müdahale etmeye çalıştığı görüldü. Görüntülerde rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler yer alırken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Tolga TAHÇI/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor

Türkiye'yi saran orman yangınlarında son durum! 4 il rahat nefes aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobiller için yeni vergi uygulaması! Resmi Gazete'de yayımlandı

Otomobiller için yeni vergi uygulaması! Resmi Gazete'de yayımlandı
Gaziantep'te mide bulandıran görüntü! Kameraya alan komşularına aldırış etmedi

Mide bulandıran görüntü! Kameraya alan komşularına aldırış etmedi
Genç kadın, kaçak göçmenleri İspanya'ya girmeye böyle teşvik etti

Dünya bu kadını konuşuyor!
Hande Erçel: Bu kadar şey yaşadıktan sonra koruma kalkanım oluştu

Hande Erçel: Bu kadar şey yaşadıktan sonra koruma kalkanım oluştu
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
Ölümden döndü, bakın ilk ne yaptı

Ölümden döndü, bakın ilk ne yaptı
Ticaret Bakanlığı affetmedi! İkinci el fırsatçısına büyük ceza

Bakanlık ilanı görünce düğmeye bastı! Fırsatçıya ders gibi ceza