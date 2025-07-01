Aydın'daki Orman Yangını İkinci Gününde Sürekli Mücadele

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahaleleriyle ikinci gününde devam ediyor. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılırken, hem karadan hem de havadan söndürme çalışmaları sürüyor.

1) AYDIN'DAKİ ORMAN YANGINI 2'NCİ GÜNÜNDE

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale, 2'nci günde de devam ediyor.

Kabaca Mahallesi Yarendede mevkisindeki ormanda, dün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 2 uçak, 4 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye sevk edildi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleye ara verilirken, gece boyu söndürme çalışmaları karadan devam etti.

Öte yandan günün aydınlanmasıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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