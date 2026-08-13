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Aydın'da İş Yeri Saldırısı: Ramazan Kurt Hayatını Kaybetti, 3 Şüpheli Teslim Oldu

Aydın'da İş Yeri Saldırısı: Ramazan Kurt Hayatını Kaybetti, 3 Şüpheli Teslim Oldu
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AYDIN'ın Efeler ilçesinde otomobille geldikleri iş yerinde Ramazan Kurt'un (27) tabancayla vurarak öldüren 3 kişi, polise teslim oldu.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde otomobille geldikleri iş yerinde Ramazan Kurt'un (27) tabancayla vurarak öldüren 3 kişi, polise teslim oldu.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Ramazan Kurt, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurt, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kurt, yaşamını yitirdi.

Çalışma başlatan polis ekipleri, Y.K., E.K. ve M.K.'nin olay yerine bir otomobille geldiğini ve iş yerindeki Ramazan Kurt'u silahla yaraladıktan sonra kaçtıklarını belirledi. Polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, bir süre sonra 3 şüpheli teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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