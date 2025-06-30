Aydın'da Ziraat Alanında Yangın Çıktı

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Sultanhisar ilçesindeki ziraat alanında başlayan yangına müdahale ediliyor. Ekipler, ulaşımın zor olduğu bölgede yangını kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Eskihisar Mahallesinin üst kısmındaki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ulaşımın zor olduğu bölgede yangına güçlükle müdahale ediyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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