Aydın'da Zeytinlikte Yangın Kontrol Altına Alındı
Aydın'ın Efeler ilçesindeki zeytinlikte çıkan yangın, itfaiye ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.
Pınardere Mahallesi'ndeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.